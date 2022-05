Tra menù e ricette, la tv d'estate si mette ai fornelli

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Ma chi l'ha detto che d'estate "un'insalatina e via"? Per appassionati e buongustai, è in arrivo una stagione tutta dietro ai fornelli. Almeno in tv, con una carrellata di nuovi programmi (o nuove stagioni) da giugno a settembre da seguire taccuino e pentole alla mano.

Prima novità, dal 6 giugno, su Rai1 dove al cambio palinsesto per l'estate debutta "Camper", nuovo programma del mezzogiorno, guidato dalla coppia Tinto e Roberta Morise. Su La7d, intanto, porte già aperte ogni sera ne "La cucina di Sonia" (Peronaci) mentre su Food Network sono in arrivo "Giusina in cucina" con una speciale "Seacily edition", la "Scarpetta d'Italia" con Luca Terni, il comfort food di "In cucina con Luca Pappagallo" e, direttamente dai social, la giovane Aurora Cavallo con "Cooker girl - Chef in progress". Il tutto, in attesa della decima stagione di "Bake Off Italia", il talent show culinario che torna su Real Time tra fine agosto e i primi di settembre, sempre condotto dalla sua storica padrona di casa, Benedetta Parodi. Con lei, Ernst Knam e Damiano Carrara, ma in arrivo c'è anche il nuovo giudice Tommaso Foglia. (ANSA).