Sociale: Cristina Avonto confermata presidente fio.Psd

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Cristina Avonto è stata confermata presidente della fio.Psd, la Federazione Italiana Organismi per le persone senza fissa dimora.

L'assemblea nazionale della Federazione, tenutasi a Roma il 26 maggio, ha eletto i nuovi componenti del Consiglio Direttivo e la Presidente per il triennio 2022-2025.

Dopo le due intense giornate di lavori della Consensus Conference, che hanno visto coinvolte oltre 200 persone, una partecipata Assemblea Soci ha rinnovato fiducia a Cristina Avonto ed eletto il nuovo Direttivo.

""E' con grande ottimismo che eleggiamo il nuovo Direttivo della Federazione - afferma la presidente Avonto - è un Direttivo di continuità rispetto al passato ma anche di grande apertura verso un rinnovamento dell'organo di governo. Per la prima volta sono presenti 4 donne e per me anche questo è un traguardo importante".

Gli 11 consiglieri eletti provengono da Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli VG, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Marche, Toscana e Veneto e sono: Marco Berbaldi (Fondazione Diocesana Comunità Servizi onlus, Savona), Davide Boldrini (Associazione Agape onlus, Mantova), Marzio Mori (Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, Firenze), Luca Corinaldesi (Polo9 Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale, Ancona), Cinzia Cardamone (Istituto don Calabria), Giuseppe Giambusso (Fondazione San Giuseppe dei Falegnami, Palermo), Alessandro Pezzoni (Fondazione Caritas Ambrosiana), Maria Luisa Pontelli (Associazione opera diocesana Betania Onlus , Udine), Salvatore Russotto (COSEP Società Cooperativa Sociale, Padova), Carlotta Gregori (Avvocato di Strada, Bologna), Pierluigi Dovis (Caritas Diocesana Torino), (ANSA).