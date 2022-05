La donna della domenica, Veronica Pivetti e i libri su TvLoft

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - In un caffè letterario Veronica Pivetti intervista otto donne con i loro mondi, le loro identità e i loro desideri: dal fortunato omonimo giallo di Carlo Fruttero e Franco Lucentini nasce La donna della domenica, un format che parla di libri, dal 29 maggio su TvLoft in 6 puntate.

Le protagoniste sono Ema Stokholma, Tess Masazza, Lidia Ravera e Barbara Alberti, Enrica Tesio, Francesca Barra, Caterina Balivo e Nicoletta Romanoff. Interviste che partono dai passi di un libro e raccontano le vite di uomini e donne con i loro mondi, con le loro identità e i loro desideri. Perché un libro spesso parla anche di noi. In ogni puntata un libro viene raccontato da più punti di vista, scavando a fondo per cercare nuove e stravolgenti chiavi di lettura. Diverse categorie di libri e di lettori si avvicenderanno nelle sei puntate.

La donna della domenica è un programma di Lorena Guglielmucci, Duccio Forzano e Eva Milella. Il format è prodotto da Loft Produzioni per la piattaforma TvLoft (tvloft.it e app TvLoft). (ANSA).