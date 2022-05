L'Empire State Building illuminato a tema Stranger Things

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAG - L'Empire State Building si illumina a tema Stranger Things. In occasione del debutto su Netflix il 27 maggio della quarta stagione della serie, ambientata in parte nella fittizia città di Hawkins, nell'Indiana e in parte nel mondo del Sottosopra, il cast, tra cui Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Cara Buono e Priah Ferguson, ha visitato l'iconico edificio a New York per la cerimonia dell'illuminazione. L'Empire sarà illuminato di rosso con l'immagine di un Demogorgone. La serie ha debuttato nel 2016 ed è ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer. (ANSA).