Tv: a Matera Stanley Tucci gira una puntata di una serie Cnn

(ANSA) - MATERA, 25 MAG - Stanley Tucci ha girato nei giorni scorsi, nei rioni Sassi di Matera, le sequenze di una puntata - che sarà trasmessa nel prossimo autunno - di "Stanley Tucci: Searching for Italy", la serie televisiva della Cnn di grande successo in onda ogni domenica sera. Lo ha reso noto Domenico Bennardi, sindaco della città che nel 2019 è stata Capitale europea della Cultura.

Dal primo maggio è partita la seconda stagione un viaggio alla scoperta dei luoghi più belli d'Italia, tra gastronomia e territorio. Tucci è rimasto incantato dal panorama mozzafiato dei Sassi. "E' la dimostrazione - ha evidenziato Bennardi - della massima attenzione che l'amministrazione sta ponendo all'industria audiovisiva e del cinema in particolare, così come del grande impegno che sta infondendo l'ufficio cinema e l'assessorato al cinema in questo periodo e che nei prossimi giorni determinerà ulteriori occasioni di vetrina internazionali con grandi protagonisti internazionali. Rimane - ha concluso il primo cittadino - il cinema una grande opportunità per Matera, per il cineturismo e per valorizzare le tante maestranze e professionalità presenti sul territorio''. (ANSA).