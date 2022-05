Cartoon on the Bay: sette titoli in concorso per Rai Ragazzi

Sono sette i titoli di Rai Ragazzi che hanno ricevuto una candidatura al Festival Cartoons on the Bay 2022, che torna in presenza a Pescara dall'1 al 5 giugno. In competizione per i Pulcinella Award quattro serie di animazione e due in live-action, destinate rispettivamente ai canali Rai Yoyo e Rai Gulp ma anche a RaiPlay. Si tratta nell'ordine di "Mumfie", "Food Wizards", "Superspikeball", "Street football 4", "Next Level" e "Snow Black". Il film animato "La Custodia", diretto da Maurizio Forestieri, è invece in nomination per l'Unicef Award "Premio speciale per il miglior prodotto sociale".

"Cartoons on the Bay - dice il direttore di Rai Ragazzi Luca Milano - è importante perché unisce tre obiettivi. Portare a bambini, ragazzi e famiglie i migliori contenuti audiovisivi di animazione; dare sostegno all'industria audiovisiva nazionale; valorizzare i giovani talenti". Milano annuncia anche che "quest'anno avremo anche modo di presentare il nuovo logo di Rai Kids, nata dalla riorganizzazione delle Direzioni Rai". Secondo Milano "l'animazione è un settore essenziale. Nel campo della tv per ragazzi c'è ormai la presenza di grandi realtà internazionali che hanno capacità di produzione e distribuzione come Disney, Amazon o Netflix: perciò è importante per noi mantenere una pluralità di produzione nazionale che deve essere promossa e che è difficile fare solo su scala nazionale. La presenza di produttori e televisioni europei è importante per tutelare una realtà produttiva che possa essere competitiva ne confronti dei grandi gruppi che non devono essere gli unici titolari della politica editoriale dei ragazzi".

Tornando ai titoli in concorso c'è la storia sbarcata da poco su Rai Yoyo del giovane elefantino “Mumfie”. Una coproduzione tra Zodiak Kids Studio France e lo studio di animazione torinese Animoka insieme a Rai Ragazzi e France Télévision selezionata quest’anno fra le migliori serie in animazione prescolari, già premiata nel 2018 a Cartoons on the Bay per il miglior pilota di serie. Aveva ottenuto una candidatura l’anno seguente, sempre nella categoria piloti di serie, anche “Food Wizards”, che quest’anno si aggiudica un posto nella cinquina Migliori serie Upper preschool (4-6 anni). Una serie inedita tutta italiana sulla sana alimentazione piena di avventure fuori e dentro il corpo umano, coprodotta da Rai Ragazzi con MAD Entertainment e Zocotoco, con la regia di Mario Addis e Ivan Cappiello. I “Maghi del cibo” se la dovranno vedere con “Superspikeball”, una nuova serie ideata dal campione di volley Andrea Lucchetta con la sua Lucky Dreams, destinata a un pubblico Upper preschool, dal 4 giugno in anteprima su Rai Play e dall’11 luglio in prima tv su Rai Yoyo. Ancora sport con “Street football 4” - una coproduzione di Zodiak Kids Studio France e Monello Productions con Maga Animations Studio di Monza e con la partecipazione di Rai Ragazzi e France Télévisions, già disponibile su RaiPlay - è ispirato al romanzo La compagnia dei Celestini di Stefano Benni e arriva da lunedì 6 giugno su Rai Yoyo. “Next Level” e “Snow Black” sono infine le due serie dal vero per ragazzi di Rai Gulp e disponibili su RaiPlay a concorrere nella categoria Miglior Live action e/o serie ibride. Sentimenti, rischi, eccessi, stati d'animo e prime esperienze sessuali: in una parola "adolescenza". In “Next Level” i due giovani influencer, Giulia Savulescu e Sebastiano Fighera, affrontano questi temi con un linguaggio divertente e diretto. Un programma realizzato da KidsMe in collaborazione con Rai Ragazzi. “Snow Black” invece è il primo mystery coprodotto da Rai Ragazzi, su una quattordicenne videoblogger intrappolata nel web. Una coproduzione con Atlantyca diretta da Giovanni Bedeschi, ispirata al romanzo omonimo di Francesca Tassini e Mario Pasqualotto (ed. Marietti Junior, 2020). Prodotto dalla Graphilm di Roma in collaborazione con Rai Ragazzi, “La Custodia” racconta il viaggio di un ragazzo che fugge da un Paese in guerra. Andato in onda in prima visione assoluta su Rai3 lo scorso 31 dicembre e su Rai Gulp il 1 gennaio, il film ha già ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, come il premio quale Miglior Film d'Animazione al NYIFA - New York International Film Awards™ e il premio per la Miglior Regia al New York Animation Film Awards. Ai programmi in concorso si unisce nella selezione Panorama Internazionale la serie di divertente divulgazione scientifica “Incredibile”, con riprese dal vivo e animazione, prodotta per Rai Ragazzi dalla Light and Color di Roma.