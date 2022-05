Bonolis in prima serata con Avanti un altro, la domenica

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Domenica 22 maggio, su Canale 5 in prime-time, torna l'appuntamento con «Avanti un altro! Pure di sera». Conduce il game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. L'ppuntamento domenicale va ad aggiungersi al preserale in onda sulla stessa rete.

Nella puntata di domani, le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale saranno Campioni e Natura. A rappresentare le due squadre scenderanno in campo Filippo Magnini ed Emanuela Folliero.

Tra gli ospiti che porranno all'interminabile fila di concorrenti bizzarre e imprevedibili domande ci sarà la modella ex Madre Natura Cicelys Zelies.

Sempre presenti il mitico salottino capitanato da Miss Claudia e i personaggi storici, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, lo iettatore Franco Pistoni e la Regina del Web Laura Cremaschi. Inoltre, non mancheranno Clayton Norcross e Ilona Staller.

Come di consueto, la sfida finale contro lo scorrere dei secondi tutta al contrario incoronerà il campione della serata. «Avanti un altro! Pure di sera» è prodotto da Endemol Shine Italy e Mediaset. (ANSA).