Hd decolla con Tivùsat

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Soffia il vento della nuova tv digitale terrestre. Il refarming delle frequenze - con la road map regionale - continua il "Giro d'Italia" per tagliare il traguardo il 30 giugno 2022. L'8 marzo scorso, poi, in tutto il Paese c'è stata la corsa alla risintonizzazione dei canali con l'adozione del nuovo standard Mpeg-4. Oltre tre milioni d'Italiani - stando ai dati del Mise - hanno fatto ricorso agli incentivi messi a disposizione dal governo per acquistare una tv di ultima generazione. E parecchi hanno optato per un decoder in grado di ricevere l'Hd. Ma per il momento le novità appaiono poche. Sul terrestre l'alta definizione rimane relegata - considerando anche canali minori e visual radio - a poco meno di una trentina di canali. Per l'Hd vera, da non confondere con l'alta qualità, e per avere la certezza di ricevere il segnale in ogni parte del Paese, l'alternativa è tivùsat. La piattaforma satellitare gratuita, infatti, può vantare un bouquet di oltre 130 canali televisivi di cui oltre 60 in Hd e 4K. E a dare l'esempio è proprio la Rai che su tivùsat irradia tutto il bouquet con 13 canali in alta definizione. E ne aggiunge un quattordicesimo addirittura in 4K. Discovery tutta in Hd anche sul satellite. Mediaset dal canto suo ha aggiunto in Hd il nuovo 27, e Sky lo ha fatto con Cielo. Un'offerta ampia arricchita anche da canali in esclusiva. Il riferimento è all'informazione.

Su tivùsat ci sono le all news nazionali e quelle locali, con ben 23 tg regionali Rai visibili in alta qualità dal canale 301 al canale 323. Ma soprattutto un bouquet dedicato (ed esclusivo) con oltre 20 canali di news internazionali. (ANSA).