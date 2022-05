++ Cina contro Canada per esclusione Huawei e ZTE da reti 5G ++

(ANSA) - PECHINO, 20 MAG - La Cina ha duramente criticato il Canada per la decisione di escludere dal suo network di telecomunicazioni i colossi nazionali Huawei e ZTE, a partire dalle reti del 5G, affermando che il divieto era "infondato" e basato su inesistenti rischi per la sicurezza. "La Cina è fermamente contraria a tutto questo", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, aggiungendo che Pechino "adotterà tutte le misure necessarie" per proteggere le aziende cinesi. (ANSA).