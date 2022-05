Stranger Things 4, per protagonisti è "la più paurosa"

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - I ragazzi di Hawkins sono finalmente al sicuro? Stranger Things 4 - la celebre serie creata dai geniali fratelli Duffer che uscirà in due volumi, il 27 maggio e il primo luglio su Netflix (e già confermata una quinta stagione che farà da chiusura effettiva) - si prepara a nuovi colpi di scena. Atmosfere dalle tinte più cupe, dark e decisamente horror. A raccontarlo in una conferenza con una parte della stampa internazionale, due dei protagonisti: Charlie Heaton (nel ruolo di Jonathan Byers) e Natalia Dyer (Nancy Wheeler) coppia sul set e nella vita. Il teen mystery "mescola vari generi - fanno notare - ovvero il fantasy con tocchi di dramma, commedia e thiller. Questo ci ha stimolati molto nella recitazione, siamo anche noi cresciuti tanto nel privato che nella serie a livello attoriale, siamo stati aiutati dai fratelli Duffer che ci hanno lascito anche momenti di libertà". Ambientato (principalmente) negli anni '80, protagonisti, ormai teenager e alle prese con le difficoltà del liceo e dell'adolescenza, si ritrovano di fronte una nuova e orribile minaccia soprannaturale e un mistero che potrebbe offrire una chiave per sgominare il Sottosopra.

"Oltre 800 pagine di copione - dicono -, è stato interessante immergersi in un mondo horror alla Nightmare. Quando abbiamo iniziato eravamo preadolescenti e le atmosfere decisamente diverse, meno oscure". Un nuovo terribile male si sta abbattendo su Hawkins. E non solo Undici è lontana ma alla fine della terza stagione ha perso i suoi poteri, per recuperarli dovrà rivivere tutto il suo passato, cosa per lei profondamente traumatica. Un ritorno attesissimo dai fan della serie, uno dei maggiori successi della piattaforma, che ha reso popolarissimi i giovani interpreti, da Millie Bobby Brown volto della carismatica e misteriosa Undici, dotata di misteriosi poteri. Lei insieme a un gruppo di coraggiosi coetanei si ritrova, nella storia, a combattere le forze oscure del Sottosopra. Tra i protagonisti anche Winona Ryder. Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, in un cast che comprende, fra gli altri, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson Cara Buono e Matthew Modine. "Sono episodi che portano luce sull'intera vicenda", dice Charlie. (ANSA).