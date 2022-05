Nyp, Netflix trasmetterà una docuserie con Harry e Meghan

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - Netflix trasmetterà una docuserie con il principe Harry e la moglie Meghan Markle. A riportarlo è il New York Post, secondo cui la serie sarà sulla loro vita a casa in California. I Sussex hanno firmato un accordo multimilionario con Netflix nel 2020, e stando alle notizie del Nyp una troupe televisiva è stata fatta entrare nella loro villa di Montecito, oltre ad averli seguiti nel viaggio a New York lo scorso settembre.

Secondo quanto riferito, Netflix vuole che la nuova docuserie vada in onda entro la fine dell'anno per incorporare la pubblicazione delle memorie di Harry, mentre i Sussex preferirebbero che andasse in onda il prossimo anno. (ANSA).