Cip e Ciop 30 anni dopo parlano come Bova e Morelli

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Mai scoiattoli sono stati più carini, famosi e, all'occorrenza, avventurosi. A trent'anni dalla serie tv (e a ben 80 dal primo fumetto), Cip e Ciop tornano protagonisti e, almeno in italiano, conquistano due voci come Raoul Bova e Giampaolo Morelli. Accade in Cip e Ciop - Agenti speciali, la nuova comemdia d'azione diretta da Akiva Schaffer (Saturday Night Live) e scritta da Dan Gregor e Doug Mand (Crazy Ex-Girlfriend), che fonde animazione Cgi e live-action, al debutto in esclusiva il 20 maggio su Disney+. Un'avventura per grandi e piccini, è il caso di dirlo, perché per sorridere e appassionarsi alle due piccole star non è necessario esser stati bambini negli anni '90 (ne' aver letto i loro fumetti), ma se si è "grandi" la sfida da non perdere è quella di cogliere quante più citazioni dal mondo del cinema e della tv sono disseminate lungo la storia.

"I personaggi Disney? Ormai per me è una passionale trentennale, nata prima con i miei figli grandi e proseguita poi con le bimbe", sorride Bova. "Per me è un onore far parte in qualche modo di un catalogo Dinsey", aggiunge Morelli. A prestare la voce alla nuova avventura, anche Francesca Chillemi e Jonis Bascir, rispettivamente Scheggia, la topolina geniale inventrice, e il forzuto quanto goloso Monterey Jack.

Nel film Cip e Ciop vivono tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles di oggi, con vite ormai molto diverse. Cip ha ceduto a un'ordinaria quotidianità di periferia come assicuratore. Ciop ha subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche, alla disperata ricerca di rivivere i giorni di gloria. Quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, i due devono ricucire l'amicizia spezzata e vestire nuovamente i panni di agenti speciali per salvarlo. (ANSA).