Enzo Miccio torna su Real Time con Trasformazioni incredibili

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Nuovo ingresso nell'access prime-time di Real Time: lunedì 16 maggio alle 20.20 debutta 'Trasformazioni Incredibili', inedita versione italiana del successo francese Transformations Incroyables, in cui in ogni puntata un trio di esperti di immagine offre consigli sullo stile e sulla moda, per trasformare l'aspetto di ignari protagonisti a cui verrà rifatto il look. Gli image expert del programma saranno Enzo Miccio, al ritorno su Real Time, in qualità di esperto di stile, la beauty expert e cantante Loretta Grace e l'hair dresser Alessandro Maritato che accoglieranno nel proprio atelier persone comuni - più o meno eccentriche - che hanno bisogno di una trasformazione incredibile.

Tra chi potrà correggere alcuni errori di stile che si porta dietro da tempo e chi dovrà smussare alcuni tratti inutilmente vistosi del proprio look, l'obiettivo è valorizzare i punti di forza che magari non tutti sanno di avere. Accanto agli esperti, possono intervenire all'occorrenza anche un medico estetico, una visagista, un dentista e specialisti vari. Due le storie protagoniste di ogni puntata: grazie all'aiuto di alcuni complici, i protagonisti inconsapevoli verranno portati al cospetto dei tre esperti e potranno così vivere una vera e propria trasformazione a 360 gradi che riguarderà il loro aspetto esteriore, rivoluzionando il loro stile e il loro look, ma in alcuni casi saprà toccare anche corde più personali.

Trasformazioni Incredibili è una produzione Casta Diva per Discovery Italia e sarà disponibile anche in streaming su discovery+. (ANSA).