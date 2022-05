ESC: ovazione per i Kalush che lanciano appello per Mariupol

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Ovazione al Pala Olimpico di Torino per la Kalush Orchestra, sul palco per l'Ucraina, per la quale anche il presidente Zelensky ha invitato l'Europa a votare.

L'esibizione del gruppo sulle note di Stefania si è concluso con un appello a sostenere il popolo ucraino e Mariupol. (ANSA).