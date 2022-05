Sky: Ghostbusters: legacy, il film in prima tv il 16 maggio

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Arriva in prima tv il nuovo spettacolare capitolo della saga cult degli Acchiappafantasmi: Ghostbusters: Legacy, lunedì 16 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Diretto da Jason Reitman, figlio del compianto Ivan Reitman, autore dei primi due capitoli e che di questo film è stato il produttore, vede protagonisti Finn Wolfhard (Stranger Things), Mckenna Grace, Paul Rudd e Carrie Coon. Il film è scritto da Gil Kenan e Jason Reitman.

Dopo essersi trasferiti nella piccola città di Summerville, una madre single e i suoi figli Trevor e Pheobe iniziano a scoprire di avere un legame con gli acchiappafantasmi originali e che la stramba eredità lasciata dal loro nonno, uno dei primi Ghostbusters, nasconde dei segreti.

E da lunedì 16 maggio a giovedì 19 maggio il canale Sky Cinema Collection (303) si trasformerà in Sky Cinema - Ghostbusters, popolandosi di ectoplasmi, entità paranormali e di coraggiosi acchiappafantasmi. Oltre a Ghostbusters: legacy tra gli altri film della collection ci sono ghostbusters - acchiappafantasmi, primo capitolo diretto da Ivan Reitman, ormai un cult assoluto del cinema fantastico, con Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson, assieme a Sigourney Weaver e Rick Moranis; GHOSTBUSTERS II, dove ritroviamo Ivan Reitman alla regia e il mitico quartetto e la Weaver nel cast a domare una forza maligna che, sotto forma di plasma rosa, invade i sotterranei di New York; il reboot al femminile GHOSTBUSTERS, dove ad infilare gli zainetti protonici sono Melissa McCarthy e Kristen Wiig, con un esilarante Chris Hemsworth a fare loro da segretario. I titoli saranno disponibili anche in una collezione on demand. (ANSA).