Anna Falchi, io finlandese dico che è giusto entrare nella Nato

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Ho la doppia cittadinanza e il passaporto finlandese, sono mezza finlandese e ne sono orgogliosa. Credo molto in Sanna Marin, sta facendo le cose giuste. Se è giusto che la Finlandia entri nella Nato? Penso che sia giusto, sì. Anche se un po' mi dispiace perché siamo stati sempre orgogliosi della nostra indipendenza". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la showgirl e conduttrice Anna Falchi, che oggi è intervenuta nella trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ha ancora dei parenti nello stato baltico? "Certo, ad esempio mia cugina, ingegnere nucleare, che tra l'altro lavora proprio alla Nato". Anche i suoi parenti sono felici di questo possibile ingresso nell'Alleanza Atlantica? "Nella mia famiglia no, un po' ci preoccupa la possibilità che la Russia si irriti per questa scelta". (ANSA).