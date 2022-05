Di4ri, la serie per preadolescenti Netflix

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Piccoli e grandi drammi, primi amori, divertimento, musica, crescita.

Di4ri, è la prima serie italiana Netflix per preadolescenti, prodotta da Stand By Me di Simona Ercolano, che debutta il 18 maggio in Italia e dal 26 luglio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Otto amici, compagni di classe di seconda media, a Marina Piccola (ma non è l'isola d'Elba è un riferimento, è un isola) che affrontano prime gioie e dolori della vita in 15 episodi.

Ogni episodio si sviluppa attraverso gli occhi di uno degli otto protagonisti, che diventa voce narrante e offre agli spettatori una sorta di diario personale con il suo sguardo sugli avvenimenti della classe, la 2aD. La serie presentata il 12 maggio alla stampa alla presenza del giovanissimo cast, del regista Alessandro Celli, di Simona Ercolani, e di Veronica Vitali. I protagonisti si rivolgono direttamente allo spettatore, in questo modo, da un episodio all'altro, le vicende di Pietro (Andrea Arru), Livia (Flavia Leone), Isabel (Sofia Nicolini), Daniele (Biagio Venditti), Monica (Federica Franzellitti), Giulio (Liam Nicolosi), Mirko (Pietro Sparvoli) e Arianna (Francesca La Cava) vengono approfondite. Di4ri affronta anche tematiche più delicate, come il coming out, le ricadute di un matrimonio in crisi, le aspettative dei genitori, la dislessia, l'ansia di crescere, la solitudine e l'accettazione.

Immancabile la colonna sonora: per la serie Tancredi (che comparirà come guest-star nei panni di se stesso in due episodi) ha scritto "Isole". Da segnalare, la presenza di Fortunato Cerlino nei panni del bidello Paolo che in un video messaggio dice: "E' un progetto nuovo per l'Italia, racconta una fase della vita che è completamente cambiata nella storia del nostro Paese e non solo. Ho molto apprezzato il coraggio di parlare senza veli di questioni che riguardano molto i ragazzi di quell'età, spesso nascoste". Nella serie anche la campionessa juniores di salto in lungo Larissa Iapichino, presente in un episodio su una gara di triathlon. Oltre a loro, il regista della serie, Alessandro Celli; Simona Ercolani e per Netflix, Veronica Vitali. Alla presentazione anche Tancredi, protagonista di un esclusivo showcase. (ANSA).