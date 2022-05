Eurovision in scena su Rai1, in altissima qualità con tivùsat

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - In Rai si scaldano i motori per la 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest in programma al PalaOlimpico di Torino. L'evento (dopo l'edizione di Napoli 1965 e di Roma 1991) torna nel nostro Paese grazie alla vittoria dei Maneskin che nella scorsa edizione fu vista in media su Rai1 da 4,5 milioni di telespettatori con share del 25%. E sarà ancora l'ammiraglia Rai ad ospitare - nelle serate del 10,12 e 14 maggio - la kermesse canora presentata da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Sono 40 le nazioni che si sfideranno e i bookmaker non hanno dubbi: gli artisti favoriti sono gli ucraini della Kalush Orchestra. Un podio probabile, invece, per gli italiani Mahmood e Blanco, vincitori con "Brividi" del Festival di Sanremo. Più difficile infine un'affermazione per Achille Lauro, in gara con i colori di San Marino. L'Eurovision Song Contest viene considerato l'evento non sportivo più seguito al mondo. E proprio per questo la Rai darà ai telespettatori, attraverso la piattaforma satellitare gratuita tivùsat, l'opportunità di seguire l'evento in altissima qualità. "Una delle parole d'ordine di tivùsat è la qualità dell'offerta contrassegnata da elementi distintivi rispetto al digitale terrestre. Mi riferisco al bouquet in 4K, che vede presente al canale 210 proprio Rai4K che trasmetterà il prossimo Eurovision Song Contest", spiega Stefano Luppi, appena nominato consigliere delegato Rai di Tivù srl. "La manifestazione l'anno scorso è stata seguita da 190 milioni di telespettatori, ed è anche uno strumento di promozione del made in Italy. Trasmetterlo in altissima qualità su tivùsat - ha concluso il dirigente Rai - è uno sforzo produttivo proprio nel segno del servizio pubblico".

