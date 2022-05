Sky: Pechino Express, ieri 442 mila spettatori medi

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Stabili sui livelli di una settimana fa gli ascolti di Pechino Express, la produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, su Sky Uno/+1 e on demand. Ieri gli spettatori medi sono stati 442.000, perfettamente in linea con i dati della puntata precedente, con uno share dell'1.7% e una permanenza del 56%, in crescita di 4 punti percentuali. Nei sette giorni il precedente appuntamento ha raggiunto 1.077.000 spettatori medi, più che raddoppiando ancora una volta gli ascolti del giovedì, stabili nel confronto con i dati dell'episodio precedente. Sui social, Pechino Express è stata la trasmissione più commentata della serata (eventi sportivi esclusi), l'hashtag ufficiale #PechinoExpress è rimasto per tutta la notte e fino alla mattina di oggi nella chart dei Trending Topic Italia.

Prima tappa negli Emirati Arabi, penultimo tratto della Rotta dei Sultani di Pechino Express: le quattro coppie di viaggiatori rimaste in gara - Victoria Cabello e Paride Vitale "I Pazzeschi", Fru e Aurora Leone "Gli Sciacalli", Nikita Pelizon e Helena Prestes "Italia-Brasile", Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni "Mamma e Figlia" si sono contese l'accesso alla Finalissima di questa edizione. Guidati da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, i concorrenti hanno viaggiato per 493 km da Ras Al Khaimah ad Abu Dhabi. Al traguardo finale, i primi classificati, I Pazzeschi, hanno scelto di eliminare la coppia Italia-Brasile: per loro la busta era eliminatoria e quindi, a un passo dall'ultimo viaggio, Pechino Express perde Nikita ed Helena, due delle protagoniste più forti di questa edizione.

L'appuntamento con la finale è per giovedì 12 maggio, sempre su Sky e in streaming su Now. (ANSA).