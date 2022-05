Insinna, "a muso duro" contro contro diversità

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Realizzo il mio sogno faccio il medico come mio padre, non ho seguito la sua strada perchè avevo una patologia, la paura per gli aghi, avevo anche vinto il concorso per accedere alla facoltà di medicina". Flavio Insinna che continua a condurre con grande successo l'Eredita lo show preserale di Rai1, dopo esser riapparso in don Matteo 13 fiction, torna alla fiction con un film tv in onda su Rai1 il 16 maggio prestando il volto ad Antonio Maglio, medico, dirigente dell'Inail, che ha cambiato il concetto di disabilità organizzando le prime Paralimpiadi a Roma nel 1960. La storia di un visionario innamorato del proprio lavoro, ricostruita nel film di Marco Pontecorvo "A muso duro".

"La scena più toccante a mio avviso è quanto il dottor Maglio taglia i gessi ai ragazzi, restituendo loro la dignità".

Nel cast Claudia Vismara (che interpreta la moglie del medico qui al suo debutto), Paola Minaccioni, Massimo Wertmuller, Luca Angeletti. Per Insinna i medici come Manlio ma anche suo padre sono eroi. "Chi si trova a vivere una disabilità non è normale diceva Manlio è una persona straordinaria". Ma fa notare oggi si investe sempre meno nella sanità.

Manlio "era un genio. E' arrivato - prosegue - a disegnare il progetto che poi ha fatto realizzare per una carrucola per calare in acqua i ragazzi e fargli fare il bagno. Compra un piccolo peschereccio. Diceva dove sta scritto che un disabile non può sentire l'acqua del mare sulla pelle?". Ha fatto tutto a livello altissimo, fino alle Paralimpiadi, ispirato dal dottor Guttmann che organizzava gare per i militari invalidi dopo la guerra". E' il 1960, quando il medico dirigente dell'INAIL riesce a far disputare a Roma la prima Paralimpiade del mondo, sfruttando gli impianti sportivi costruiti per le Olimpiadi appena concluse. A quell'evento parteciparono quattrocento atleti provenienti da ventitré nazioni e cinquemila persone seguirono con passione le gare. Per la prima volta degli "invalidi" uscirono dai luoghi dove prima vivevano confinati per mostrarsi al mondo come uomini e donne, integri e orgogliosi dei risultati raggiunti. "Ecco un medico aggiunge che non solo cura ma si prende cura". (ANSA).