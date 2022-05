Augias e Scappucci, la gioia della musica classica

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - ''Avremo da divertirci''. E' la promessa di Corrado Augias, vecchio maestro della divulgazione giornalistica, che dal 9 maggio porta su Rai3 la grande musica classica, da Bach a Puccini, con la voglia di raccontarla in modo leggero e avvincente, spiegando i misteri e le difficoltà di una partitura, i segreti di uno strumento, i momenti cruciali della vita di un compositore, la fatica e l' impegno delle prove d' orchestra. 'La Gioia della Musica', 25 puntate da 25 minuti, è una sfida che andrà in onda fino al 10 giugno dal lunedì al venerdì alle 20:20, fascia prime time ad alto rischio. ''E' un salto mortale'', l'ha definita l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, che sull'argomento la sa lunga per i suoi trascorsi al vertice di istituzioni musicali come il Teatro dell' Opera di Roma. "La musica colta è considerata quasi intoccabile, pericolosissima, garanzia di insuccesso", dice alludendo alle insidie di proporla al grande pubblico televisivo su una rete generalista. La scommessa, spiega, è programmare in modo strutturale l'offerta musicale di altissimo livello assicurata oggi da Rai Cultura e Rai5, mentre RaiPlay ''è una library straordinaria per tutti gli appassionati'' e Rai3 tocca l'eccellenza qualitativa delle riprese audio-video.

Augias nel suo viaggio alla scoperta della musica non sarà solo. I direttori d'orchestra Speranza Scappucci e Aurelio Canonici lo aiuteranno al pianoforte a svelare risvolti e curiosità delle invenzioni dei giganti che hanno composto i capolavori sinfonici e della lirica al centro di ogni puntata: dalla Norma di Bellini alla Nona sinfonia di Beethoven, da Madama Butterfly di Puccini alle Nozze di Figaro di Mozart. La novità sarà inoltre il contributo dei professori dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino che si presteranno al gioco di descrivere, tra aneddoti e momenti scherzosi, particolarità e tecnica di ogni strumento per poi proporre l'esecuzione del titolo preso in esame nell'Auditorium Arturo Toscanini. (ANSA).