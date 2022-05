Rai: Fuortes, racconto del Giro è bene culturale da proteggere

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Tutti speriamo che questa sia l'edizione del ritorno alla normalità del Giro, l'edizione della rinascita. Il Giro si è svolto anche nel 2020 e nel 2021, ma quello di quest'anno dovrebbe essere il vero ritorno alla normalità". Così l'amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes, alla presentazione del palinsesto della tv pubblica per il Giro d'Italia. La 105/a edizione della corsa rosa si svolgerà da domani al 29 maggio, in 21 tappe. Le prime tre si terranno in Ungheria. Dopo il giorno di riposo del 9 maggio, il Giro arriverà in Italia con la quarta tappa, Avola - Etna (Rifugio Sapienza). L'ultima tappa sarà una cronometro individuale a Verona, con arrivo all'interno dell'Arena. Ogni giorno sulla Rai la trasmissione sarà su Rai Sport e si chiamerà 'Prima diretta', dalle 14 si aprirà su Rai2 per 'Giro in diretta' e 'Giro all'arrivo'. A fine tappa, linea allo storico 'Processo alla Tappa', che compie sessant'anni e in quest'occasione sarà condotto da Alessandro Fabretti. "Abbiamo raggiunto un accordo triennale con RCS Sport - ha spiegato Fuortes - e così abbiamo assicurato al servizio pubblico i prossimi 3 anni di questa manifestazione sportiva che è anche un grande racconto culturale del nostro Paese in linea con i valori del servizio pubblico fin dalla sua nascita". "E' una manifestazione che deve rimanere all'interno del perimetro Rai a tutti i costi - ha detto ancora Fuortes -. Il Processo alla Tappa, che ha 60 anni, ha cambiato il linguaggio sportivo e televisivo. Sono molto felice di poter continuare questo racconto che è un bene culturale che va protetto e valorizzato".

