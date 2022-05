Summertime la stagione finale, Caccamo tra le new entry

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Un'altra estate è finalmente arrivata sulla Riviera Romagnola: Summer sembra pronta a vivere la stagione estiva con la spensieratezza che non ha mai avuto, Dario riceve una proposta che non può lasciarsi scappare, Sofia ritorna con la paura di essere ormai un'estranea per i suoi amici e Ale è in preda a profondi sensi di colpa. La leggerezza e la spensieratezza dell'estate tornano nella stagione finale di Summertime, la serie originale italiana Netflix prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - in arrivo solo su Netflix dal 4 maggio 2022, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Al cast delle prime due stagioni - Coco Rebecca Edogamhe (Summer), Ludovico Tersigni (Ale), Amanda Campana (Sofia), Andrea Lattanzi (Dario), Giovanni Maini (Edo), Alicia Ann Edogamhe (Blue), Andrea Butera (Alfredo), Lucrezia Guidone (Rita), Romina Colbasso (Giulia), Sara Mondello (Milena) e Amparo Piñero Guirao (Lola) - si uniscono anche Cristiano Caccamo, tra i protagonisti nei panni di Luca, oltre a Stefano Rossi Giordani (Stefano), Emilia Scarpati Fanetti (Federica) e Ludovica Ciaschetti (Viviana).

Nel cast anche Thony (Isabella) e Alberto Boubakar Malanchino (Antony), che interpretano la mamma e il papà di Summer e Blue. Questa stagione finale si compone di 8 episodi ed è diretta da Francesco Lagi, Marta Savina e Alessandro Tonda. La serie tv, realizzata anche grazie al sostegno della Emilia-Romagna Film Commission è tratta dall'opera letteraria Tre Metri Sopra il Cielo di Federico Moccia. Le nuove avventure di Summer saranno scandite dalle note di "Scossa" di Sangiovanni, il nuovo brano inedito del cantautore vicentino.

L'artista, che dopo la sua partecipazione a Sanremo 2022 continua a dare voce alla sua generazione sarà anche presente nella serie tv nei panni di se stesso. Summertime anche in questa stagione mescola indimenticabili successi come "Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli, "Pedro" di Raffaella Carrà e "Luglio" di Riccardo Del Turco con artisti del panorama musicale italiano contemporaneo come Blanco, Madame, Achille Lauro, Franco126, Psicologi, Tananai, Bartolini e Ariete.

(ANSA).