Rinascere, Bortuzzo e l'invito a non arrendersi

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Quella parte della mia vita in una fermata, in un film, mi ha emozionato. Quasi non credevo di essere io, mi è molto piaciuto, è stato incredibile". Anche nei momenti più bui, Manuel non ha mai abbandonato la passione per il nuoto e oggi si dice ancora più determinato a centrare l'obiettivo di partecipare alle prossime paralimpiadi: "È un sogno che aspetta di essere raggiunto, voglio provarci!. E la voglia di mettersi alla prova è totale". E' la lezione che viene da Manuel Bortuzzo, oggi 23 anni, la cui storia vera viene raccontata nel film tv Rinascere, coprodotto da Rai Fiction e Moviheart per la regia di Umberto Marino (Luisa Spagnoli, Piaggio), in onda su Rai1 in prima serata l'8 maggio, dal libro omonimo (Rizzoli) scritto dal giovane atleta. Gli interpreti sono Alessio Boni nella parte di Franco Bortuzzo, il papà del nuotatore, e Giancarlo Commare in quella del protagonista. A fare da controfigura nelle scene in vasca, Kevin, il fratello di Bortuzzo.

E' la notte del 2 febbraio 2019. Manuel, giovane promessa del nuoto di 19 anni, viene colpito alla schiena da un proiettile per uno scambio di persona. Le immagini di quella notte, riprese da una telecamera di sorveglianza, le conosciamo tutti: il ragazzo si accascia a terra, la sua fidanzata, Martina, si china su di lui. Poi la corsa in ospedale, le operazioni e una volta scongiurato il pericolo di vita, la diagnosi: lesione midollare completa. Quindi la sedia a rotelle, la riabilitazione, il sorriso di Manuel, nonostante l'assurdità di quello che gli è accaduto, rilanciato da tv e giornali. Ma anche quello che di Manuel non sappiamo: la sofferenza, lo sconforto, la rabbia dopo "quella notte", e sopra ogni altra cosa la forza che ha dovuto trovare dentro di sé, gli insegnamenti che ha saputo riconoscere anche in questa vicenda, la determinazione dello sportivo e del ragazzo speciale che ha dimostrato di essere. Da allora Bortuzzo è tornato ad allenarsi in vasca e ha fatto tante cose, tra queste ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip. "No. Non mi sono mai arreso, un invito a non mollare". (ANSA).