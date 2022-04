Paradiso delle Signore, Farnesi "finale di stagione con scossa"

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Queste lunghe serialità hanno sempre bisogno di scossoni e di nuove linee da seguire, quindi ci sarà un gran colpo di scena: la contessa Adelaide di Sant'Erasmo dovrà prenderne atto, diciamo che è una donna rigida, vendicativa, con tutto il rispetto per l'attrice che le presta il volto, Vanessa Gravina, meravigliosa e grande professionista, garanzia di questo prodotto". L'attore toscano Roberto Farnesi, che interpreta da diverse stagioni Umberto Guarnieri nella serie daily di Rai1 Il Paradiso delle Signore fa il punto con l'ANSA sulla chiusura del quarto capitolo, spiegando che il suo personaggio "al momento ha scelto di seguire il cuore, ma vedremo che l'agguato è sempre dietro l'angolo". Il set del Paradiso delle Signore Daily riaprirà a maggio e la serie tornerà in onda nel prossimo autunno su Rai 1 con i nuovi episodi per continuare a raccontare sogni, aspirazioni, amori ed amicizie nell'Italia degli anni a cavallo tra il 1963 e il 1964. Prodotta da Rai Fiction, Rai Com e Aurora Tv e in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15.55, Il Paradiso delle signore è diventato un appuntamento fisso di queste ultime stagioni, consolidando la leadership di Rai1 nel pomeriggio televisivo con medie di circa 2 milioni di telespettatori con punte di share che toccano il 21%. Dai dati resi noti da RaiPlay emerge anche che Il Paradiso delle Signore Daily si conferma il titolo di fiction più visto nel periodo settembre 2021-aprile 2022. "Il colpo di scena proseguirà anche nella quinta stagione" assicura Farnesi. "Ci saranno sviluppi dopo che Guarnieri ha deciso di arrendersi ai sentimenti per Flora Gentile, la stilista arrivata che si è rivelata poi essere essere proprio la figlia di Achille, il marito morto in circostanze misteriose di Adelaide. Sì, anche io mi perdo in queste trame complicate, a volte faccio fatica, ma lavoriamo anche durante la messa in onda perché sono tante puntate, alle volte anche ogni giorno.

Comunque, grazie al cielo, nonostante le difficoltà non ci siamo quasi mai fermati, con tutte le precauzioni, neanche durante la pandemia". A partire da lunedì 2 maggio fino al 27 maggio, Rai1 trasmetterà le repliche della prima stagione. (ANSA).