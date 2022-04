Giornata Internazionale Danza, Les Étoiles debuttano su ITsART

(ANSA) - ROMA, 28 APR - In occasione della Giornata internazionale della danza del 29 aprile, debutta su TsART (alle 21) Les Étoiles, il grande gala con cui dal 2015 Daniele Cipriani porta eccezionalmente insieme su uno stesso palco le stelle più in vista della stagione dai maggiori teatri del mondo. La versione in onda sulla piattaforma streaming che raccoglie il meglio dell'arte e della cultura italiana è quella andata in scena a gennaio all'Auditorium Parco della musica di Roma, con Eleonora Abbagnato grande protagonista. Un'occasione unica per ammirare virtuosismi in volo e sulle punte di talenti come Natalia Osipova, Fumi Kaneko e Vadim Muntagirov dal Royal Ballet di Londra; Maia Makhateli dal Balletto Nazionale Olandese; Daniil Simkin dall'American Ballet. E poi Luis Valle dal Ballet Méditerannée di Nizza più stelle internazionali come Sergio Bernal e Ana Sophia Scheller.

Nel programma si va da Le Parc di Preljocaj al Don Chisciotte di Petipa, con gli spettacolari costumi di Roberto Capucci per il Cigno bianco e il Cigno nero e per l'assolo Le Roi Danse. Ad arricchire la messa in onda, anche esclusive immagini dell'entrata e uscita di scena degli artisti, quasi a sbircirare dietro le quinte, e la testimonianza di Laura Bosetti Tonatto, che in omaggio a Capucci ha creato due profumi ispirati al White Swan e al Black Swan. Les Étoiles approderà il 17 e 18/5 al Comunale di Bologna, con Jacopo Tissi, primo italiano a diventare étoile al Bolshoi di Mosca ma venuto via allo scoppio della guerra, e il collega ucraino Vsevolod Maievskyi, fuggito dal Mariinsky di San Pietroburgo. Per luglio invece Cipriani è al lavoro su una "Giulietta con Eleonora Abbagnato al Teatro Romano di Verona, nella quale debutterà anche sua figlia Julia di 10 anni". (ANSA).