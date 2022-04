Maurizio Costanzo, sono 40 anni del mio show, vabbè...

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Sono 40 anni, vabbè… Sono 12 che non tornavo ai Parioli". Così Maurizio Costanzo ha dato il via all'edizione numero 40 del Maurizio Costanzo Show con la banda della polizia che ha accompagnato Imagine cantata da Nicky Nicolai e a seguire le inconfondibili note di "Se Penso a Te" composta dal Maestro Franco Bracardi.

Teatro Parioli gremito e tanto entusiasmo per la prima puntata che andrà in onda il 28 aprile in seconda serata su Canale 5. Tra gli ospiti Mara Venier, Michele Santoro, Enrico Mentana, Carlo Conti, Enrico Papi, Drusilla Foer, Giuseppe Cruciani, Eva Robin's.

Nelle precedenti 4465 puntate del talk più longevo della tv, Maurizio Costanzo ha raccontato e continua a raccontare la storia e la società del nostro Paese. All'inizio della puntata un messaggio dell'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. "Con il tuo lavoro e il tuo impegno hai lasciato un segno indelebile nella tv italiana - ha detto -. Quante sfide affrontate insieme, ricordo anche il nostro entusiasmo e le risate insieme. Oggi hai la stessa passione, con lo stesso entusiasmo. Grazie da tutta Mediaset".

"Padre e figlio - ha detto Costanzo riferendosi a Silvio e Pier Silvio Berlusconi - mi hanno consentito di arrivare a questa data. Vorrei ricordare tre persone che non ci sono più: Alberto Silvestri, mio coautore, Paolo Pietrangeli, il regista, e Franco Bracardi". (ANSA).