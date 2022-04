AstroSamantha nello spazio, su Focus il lancio in diretta

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Sembra che finalmente l'attesa sia finita: dopo vari rinvii, il 27 aprile Samantha Cristoforetti tornerà nello spazio per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a bordo della navicella Crew Dragon di SpaceX. "Ho completato il training e ora non vedo l'ora di iniziare la missione": ha detto alla stampa AstroSamantha qualche giorno fa, mostrando la consueta determinazione e un entusiasmo "alle stelle" che di certo con lei condivideranno i suoi tanti estimatori. Proprio per permettere agli appassionati di seguire un evento tanto straordinario, Focus (canale 35) ha predisposto una programmazione speciale, dedicata all'astronauta italiana e alla nuova missione Minerva a cui prenderà parte come membro dell'equipaggio della Crew-4. L'appuntamento è dunque mercoledì 27 aprile alle 9.30 con l'adrenalinica diretta del lancio dallo Studio 20 di Cologno Monzese, dove Luigi Bignami introdurrà e commenterà l'evento con un parterre di scienziate e scienziati, tra cui Cesare Guaita, planetologo e collaboratore Planetario Milano, Annamaria Piras di Thales Alenia Space, e in collegamento Simonetta Di Pippo, Onu, e Vittorio Netti, Paolo Guardabasso, Simone Paternostro, Luca Rossettini di Mars Planet dal Deserto dello Utah. La giornata di Focus si aprirà già alle 7.30, con i doc "Il sistema Solare" e "Ad Astra - Ritratto di Samantha Cristoforetti" (8.30), mentre dopo la diretta il canale offrirà alcuni approfondimenti, tra cui in prima visione assoluta "Dossier Elon Musk - Chi è il papà di SpaceX?" (ore 11.30), che mette in luce la visionarietà dell'imprenditore nato a Pretoria nel 1971, e alle 17.15 la riproposizione del lancio avvenuto alle 9.52 (ora italiana) dal John F. Kennedy Space Center della NASA, a Cape Canaveral, sull'isola Merritt, in Florida. (ANSA).