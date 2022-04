'Oltre ogni emergenza', nuova campagna a sostegno di CasaOz

(ANSA) - TORINO, 25 APR - E' partita la nuova campagna 'Oltre ogni emergenza' per sostenere CasaOz. Dal 24 aprile al 28 maggio si può aderire con una donazione di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali; di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da TWT, Convergenze, PosteMobile.

La campagna viene promossa dal 25 aprile all'1 maggio sui canali RAI, attraverso RAI per il Sociale, per poi proseguire su tante altre emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali fino al 28 maggio.

CasaOz ha messo quest'anno a disposizione tre ResidenzeOz dove ha accolto altrettante le famiglie ucraine arrivate a Torino, dopo la fuga dal loro paese, per dare una possibilità di cura ai loro bambini ricoverati nel reparto oncologico dell'Ospedale Regina Margherita di Torino. Le famiglie hanno a disposizione un'educatrice professionale, un volontario dedicato ed un mediatore linguistico, oltre ai servizi che CasaOz offre a tutte le famiglie.

Dall'inizio della sua attività, nel 2007, CasaOz ha aiutato 2.300 persone provenienti da 40 paesi del mondo ed ospitato oltre 150 famiglie nelle ResidenzeOz. (ANSA).