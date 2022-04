Tv: donne e riscatto, su Sky la storia di Clarice Cliff

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Arriva in prima tv assoluta domenica 24 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, THE COLOUR ROOM, film Sky Original che racconta una storia di riscatto tutta al femminile, portando sullo schermo la vita di Clarice Cliff, leggendaria artista della ceramica di Stoke-on-Trent, che in un campo all'epoca appannaggio assoluto degli uomini, è riuscita a rompere il tetto di cristallo e rivoluzionare la fabbrica in cui lavorava.

Coprodotto da Sky, Caspian Films e Creative England, il film vede protagonista nel ruolo di Clarice Cliff Phoebe Dynevor (Bridgerton), con al suo fianco Matthew Goode (The Imitation Game) nel ruolo di Colley Shorter. Il film è diretto da Claire McCarthy (Ophelia) ed è scritto da Claire Peate, vincitrice del BAFTA Rocliffe nel 2016. Nel cast anche Kerry Fox (Shallow Grave), David Morrissey (The Walking Dead), Darci Shaw (Judy) e Luke Norris (Poldark).

Nata nel 1899 da una famiglia di classe operaia, Clarice Cliff è stata un talento unico nel suo campo, una delle ceramiste Art Dèco più famose, importante anche per il ruolo che ha avuto nel rivoluzionare il mondo del lavoro nel suo settore.

Vera pioniera nella sua arte, iniziò a decorare a mano libera gli scarti della linea produttiva della fabbrica in cui lavorava, ideando un proprio stile ruvido e geometrico che chiamò Bizzarro, firmandosi con una sigla di vernice color ruggine "Bizarre by Clarice Cliff". La consacrazione arrivò per lei negli anni Trenta del Novecento, quando fu nominata direttore artistico delle fabbriche di ceramiche Newport Pottery e A. J. Wilkinson.

Scritto, diretto e prodotto da un team di donne, The Colour Room è stato girato Stoke-on-Trent - città dormitorio nata intorno le potteries - e Birmingham. "Sono entusiasta di unirmi al cast di The Color Room e soprattutto nel ruolo di una delle artiste più celebri della nostra nazione", ha commentato Phoebe Dynevor a Variety. (ANSA).