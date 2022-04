PerdutaMente, toccante viaggio alla scoperta dell'Alzheimer

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Il morbo di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale, determinando decadimento fisico e cognitivo, perdita della memoria, della coscienza e della percezione del sé e della realtà. Nel docu-film PerdutaMente, su Sky Documentaries lunedì 25 aprile alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su Now, Paolo Ruffini attraversa l'Italia per immergersi nella quotidianità di alcune persone affette da Alzheimer e delle loro famiglie, definite "seconde vittime", in quanto si trovano ad affrontare un carico fisico ed emotivo enorme accompagnando i propri cari attraverso il doloroso cammino della malattia.

Le interviste di Ruffini raccontano diverse storie d'amore, e soprattutto diverse dimensioni dell'amore: quello tra compagni di vita, tra genitori e figli, tra nonni e nipoti, tra fratelli e sorelle. Mentre la memoria della realtà viene progressivamente sgretolata dalla malattia, resta la memoria emotiva, che rappresenta l'unico legame che i pazienti conservano con la vita che li circonda.

PerdutaMente è diretto e prodotto dallo stesso Ruffini, affiancato da Ivana Di Biase nella regia e da Nicola Nocella per Vera Film nella produzione, insieme a WellSee, in collaborazione con la Fondazione Polli Stoppani e con il contributo di Roberto Cavalli. (ANSA).