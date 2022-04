Pechino Express, per 7/a tappa miglior risultato stagionale

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Una terra piena di monumenti incredibili e spettacolari scenari naturali: per la settima puntata di Pechino Express le cinque coppie di viaggiatori in gara sono arrivate in Giordania. Guidate da Enzo Miccio anche per questo nuovo tratto della Rotta dei Sultani, i concorrenti hanno viaggiato per 293 km percorrendo le strade giordane in lungo e in largo, partendo dal mar Rosso, passando per il deserto di Wadi Rum, fino all'incantevole Petra. Missioni sempre più dure, una prova vantaggio estenuante nel deserto con tanto di dromedari e il fatidico momento della bandiera nera di Pechino Express: le carte della gara sono state rimescolate ancora una volta. Più veloci e scaltri gli "Sciacalli" Aurora Leone e Fru, mentre "Italia-Brasile" Nikita Pelizon e Helena Prestes, ormai molto temute in gara, sono state mandate davanti al verdetto della busta nera, che le ha graziate con una puntata "non eliminatoria".

Gli ascolti crescono ancora, arrivando al miglior risultato stagionale: ieri la produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, su Sky Uno/+1 e on demand, ha ottenuto 458 mila spettatori in crescita del +29% rispetto alla scorsa settimana, con il 60% di permanenza (in aumento di altri 3 punti percentuali sulla puntata precedente) e una share dell'1,7%. Nei sette giorni il precedente appuntamento ha raggiunto 1.018.000 spettatori medi, più che raddoppiando ancora una volta gli ascolti del giovedì.

Sui social Pechino Express è stato il programma più commentato in assoluto del prime-time; l'hashtag ufficiale #PechinoExpress, oltre a restare nella classifica dei Trending Topic italiana per tutta la notte, è entrato anche tra i trend a livello mondiale.

Rimangono in 5 le coppie in gara e le aspetta una nuova tappa giordana, fondamentale ai fini di una corsa che ormai inizia a vedere il traguardo finale al proprio orizzonte: appuntamento a giovedì 28 aprile, sempre su Sky e in streaming su Now. (ANSA).