Claudio Baglioni in esclusiva a Che tempo che fa su Rai3

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Claudio Baglioni sarà ospite in esclusiva a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 24 aprile su Rai3. Dopo il grande successo di "Dodici note solo", la tournée che dallo scorso gennaio e fino al 16 maggio lo vede impegnato sui palchi di ben 71 teatri lirici e di tradizione più prestigiosi d'Italia, Claudio Baglioni a partire da giugno sarà protagonista di "Dodici note - Tutti su!", una serie di concerti nei quali dividerà il palco con 110 tra musicisti e coristi, alle Terme di Caracalla di Roma (dal 3 al 19 giugno), al Teatro Greco di Siracusa (15-16 luglio) e all'Arena di Verona (26-27 luglio).

Con oltre 50 anni di carriera e 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, dagli anni Settanta Claudio Baglioni è diventato la colonna sonora degli italiani con successi come Questo piccolo grande amore - votata a Sanremo 1985 "Canzone del secolo" - Strada facendo, Sabato pomeriggio, Mille giorni di te e di me, E tu, Amore bello, Porta Portese, La vita è adesso, Io sono qui, W l'Inghilterra, E tu come stai?, Via, Poster. Nel 2018 e nel 2019 ha presentato due Festival di Sanremo, di cui è stato anche direttore artistico. (ANSA).