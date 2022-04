Bang, Bang, Baby, il crime drama in salsa pop

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Una sorta di teen drama in salsa pop con una spruzzata di black comedy sulla mafia che ricorre alla comicità dissacrante per raccontare il mondo del malaffare attraverso gli occhi di una ragazza alla disperata ricerca dell'approvazione del padre Bang Bang Baby, una serie originale Amazon, un crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta, racconta la storia di Alice (Una sopreorendente Arianna Becheroni 17 anni) un'adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un'organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l'amore di suo padre. Appena presentata in anteprima mondiale in concorso nella sezione "Long Form" alla quinta edizione di Canneseries, ed è disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo a partire dal 28 aprile con i primi 5 episodi, per poi concludersi con gli ultimi 5 episodi il 19 maggio. Bang Bang Baby, con Arianna Becheroni, Adriano Giannini (il padre di Alice), Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino (la madre di Alice) e Giuseppe De Domenico, creata da Andrea Di Stefano, diretta da Michele Alhaique, Margherita Ferri, Giuseppe Bonito e scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, Bang Bang Baby è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle. Liberamente ispirata a una storia vera, Lorenzo Mieli: c'eravamo imbattuti nella storia vera di Marisa Merico, affascinati all'idea di un coming of age in un contesto disfunzionale come una famiglia criminale nella Milano anni '80. C'è voluto tanto tempo, è uno stile, un genere che non è nostro, non ci sono stati punti di riferimento. Un incrocio tra Sono pazza di Simon Le Bon nel mondo della criminalità". Vediamo Alice cambiare (dimagrisce, diventa pallida e scarmigliata…) e sprofondare in un inferno di violenza e luci al neon.E la porta a chiedersi: fino a dove si è disposti a spingersi per amore? Arianna Becheroni rileva ( è in collegamento) "Alice inizialmente è insicura, timida e mette tutto da parte per l'amore del padre" (ANSA).