Viola Davis, racconto Michelle Obama oltre i preconcetti

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Eleanor Roosevelt interpretata da Gillian Anderson, Betty Ford con il volto di Michelle Pfeiffer e Michelle Obama nella performance di Viola Davis. Sono i tre ritratti che scandiscono The First Lady, la serie in dieci episodi diretta dalla regista candidata all'Oscar e già vincitrice di un Emmy Susanne Bier e con Cathy Schulman come showrunner, in onda dal 17 aprile sul canale Usa Showtime.

Un racconto su tre figure iconiche, tre donne forti e indipendenti, capaci di affrontare sfide difficili (come nel caso di Betty Ford, che dopo aver sconfitto la dipendenza dall'alcool e i farmaci ha creato un centro per curare le dipendenze) e di prendere parte alla discussione politica e sociale assumendo un ruolo di riferimento. "Per me era necessario essere precisa fino ai minimi dettagli nel ritratto di Michelle Obama per rendere a meglio il conflitto che ha affrontato - spiega Viola Davis nel panel dedicato alla serie negli incontri di Deadline Contenders -. Per Betty Ford il conflitto è stato legato alla lotta contro le dipendenze e la malattia; per Eleanor Roosevelt, che in pratica ha guidato il Paese e ha fatto fare degli enormi passi avanti alla lotta per i diritti delle donne, era legato alla propria sessualità. Per Michelle Obama il conflitto è venuto dall'essere la prima first lady nera alla Casa Bianca che è stata costruita dagli schiavi. Ha dovuto lottare molti preconcetti su di lei; veniva percepita come poco femminile, troppo aggressiva. Quando l'ho incontrata, Michelle Obama mi ha detto che in realtà lei non è neanche una persona che si arrabbia facilmente... mentre io mi arrabbio eccome" commenta sorridendo l'attrice. Il suo principale obiettivo è stato "interpretarla per com'è realmente".

Nel cast, fra gli altri, ci sono anche O. T. Fagbenle per Barack Obama (interpretato in versione ventenne da Julian de Niro, figlio di Robert); Kiefer Sutherland nei panni di Franklin Delano Roosevelt, Aaron Eckhart nel ruolo di Gerald Ford (interpretato in versione ventenne da Charlie Plummer), Jayme Lawson per la giovane Michelle Obama, Judi Greer e Lily Rabe nei panni di Lorena Hickok, giornalista che ha avuto una lunga storia d'amore con Eleanor Roosevelt. (ANSA).