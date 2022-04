Arriva Di4ri, la prima serie italiana Netflix per ragazzi

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Le storie e le emozioni di un gruppo di compagni di classe di seconda media sono al centro di Di4ri, la prima serie italiana Netflix per ragazzi, al debutto il 18 maggio sulla piattaforma e da fine luglio disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Ogni episodio è raccontato dal punto di vista di uno degli otto protagonisti, che diventa voce narrante e offre agli spettatori una sorta di diario personale con il suo sguardo sugli avvenimenti della classe: i ragazzi parleranno direttamente allo spettatore mostrando i loro sentimenti senza filtri. In questo modo, da un episodio all'altro, le vicende di Pietro, Livia, Isabel, Daniele, Monica, Giulio, Mirko e Arianna si intrecciano in un racconto corale capace di restituire le diverse sfaccettature della vita dei preadolescenti: è il racconto di un'età delicata in cui sbocciano le individualità dei ragazzi e al tempo stesso cresce la loro identità di gruppo.

Di4ri entrerà quindi nella vita e nelle emozioni di tutti i giorni dei ragazzi della 2D tra gioie, drammi, primi amori, primi baci, divertimento e qualche litigio. Tra i temi della serie anche il coming out, le ricadute di un matrimonio in crisi, le aspettative dei genitori, la dislessia, l'ansia di crescere, la solitudine e l'accettazione.

La colonna sonora sarà sulle note di "Isole", il nuovo singolo di Tancredi (Warner Music), anche guest star in due episodi. I giovanissimi otto protagonisti di Di4ri sono Andrea Arru (Pietro), Flavia Leoni (Livia), Sofia Nicolini (Isabel), Biagio Venditti (Daniele), Liam Nicolosi (Giulio); Federica Franzellitti (Monica), Francesca La Cava (Arianna), Pietro Sparvoli (Mirko). Nel cast anche Fortunato Cerlino, nel ruolo del bidello Paolo. Special guest Larissa Iapichino, campionessa juniores di salto in lungo, in una puntata che avrà al centro una gara di triathlon. Nell'area Kids & Family di Netflix arriveranno il Mostro dei Mari, il nuovo film d'animazione disponibile dall'8 luglio con la regia del Premio Oscar Chris Williams e la nuova serie "Kung Fu Panda the Dragon Knight", prodotta da DreamWorks Animation.

