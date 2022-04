A Very British Scandal, con Claire Foy e Paul Bettany

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Arriva il 21 aprile in esclusiva su TimVision 'A Very British Scandal', la miniserie Bbc in tre episodi che racconta uno dei più noti e burrascosi divorzi nella storia del Regno Unito, quello tra i duchi di Argyll, Margaret Campbell e Ian Campbell, interpretati da Claire Foy e Paul Bettany. Una separazione brutale, che dominò le pagine dei tabloid e infiammò l'opinione pubblica negli anni '60, con false accuse, registrazioni segrete, corruzione e foto esplicite.

La duchessa Margaret Campbell si ritrovò, suo malgrado, al centro di uno scandalo di portata nazionale, in seguito alla scoperta del marito di alcune polaroid che la ritraevano in atteggiamenti intimi con un uomo di cui non si vedeva il viso.

Il duca, accecato dalla rabbia e con l'intento di dare un nome a quel volto, fece pubblicare sui giornali foto, lettere e diari della moglie. Umiliata dalla stampa, dalla magistratura e dall'opinione pubblica che la bollarono come 'Dirty Duchess', Margareth rifiutò di stare in silenzio e coraggiosamente si difese da questi attacchi misogini e altamente diffamatori mentre veniva tradita dai suoi stessi amici e pubblicamente svergognata da una società che godeva del suo crollo.

'A Very British Scandal' è scritta da Sara Phelps, prodotta da Blueprint Pictures per Bbc One e Bbc iPlayer e distribuita da Sony Pictures Television in accordo con gli Amazon Studios. La serie è l'ideale 'seguito antologico' di 'A Very English Scandal' (già disponibile su TimVision) diretta da Stephen Frears con Hugh Grant. (ANSA).