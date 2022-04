Torna 'Diavoli', il financial thriller di Sky Atlantic

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Due campioni assoluti della finanza, uniti così profondamente da superare amicizia, stima e affetto, quasi in un rapporto d'amore padre-figlio, pur nei contrasti e nelle differenti visioni. Sono ancora le vicende della coppia Massimo Ruggero-Dominic Morgan, interpretati da Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, il cuore narrativo indiscusso della seconda stagione di 'Diavoli', il financial thriller internazionale di Sky Original in onda dal 22 aprile su Sky Atlantic e in streaming su Now.

Una storia di potere, segreti e disinganni ambientata nell'Olimpo dell'alta finanza, da cui si attraversano le plurime tempeste di "un mondo in continuo cambiamento": la pandemia di Covid-19, la contrapposizione tra Occidente e Oriente, il tema della fuga di dati. I protagonisti sono stati esplorati il più possibile secondo "l'intero arco" delle emozioni umane: Borghi nel ruolo di ceo della New York-London Investment Bank, mentre Dempsey torna a interpretare un'eminenza grigia della finanza globale. Nuovi personaggi sono Li Jun Li, nei panni di Wu Zhi, nuova Head of Trading della Nyl, Joel de la Fuente, in quelli di Cheng Liwei, nuovo membro del board e Nadia Wojcik, nuova geniale protetta di Dominic, interpretata da Clara Rosanger.

La serie è scritta da Frank Spotnitz e James Dormer con Naomi Gibney e Caroline Henry. Guido Maria Brera, già autore del libro "I diavoli" (Rizzoli), alla base della prima stagione, è autore del format di serie della seconda. (ANSA).