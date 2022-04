Si ipotizza prequel di The Crown, dalla morte regina Vittoria

(ANSA) - NEW YORK, 14 APR - The Crown potrebbe avere un prequel. Lo scrive Variety citando il Daily Mail. Secondo indiscrezioni Netflix e la casa di produzione Left Bank Pictures sono in discussione per ipotizzare una nuova serie che partirebbe dalla morte della regina Vittoria nel 1901 e arriverebbe fino a dove inizia The Crown, ossia con il matrimonio della regina Elisabetta II nel 1947.

Il prequel sarebbe composto da tre a cinque stagioni e coprirebbe quattro sovrani, Edoardo VII (1901-10), Giorgio V (1910-36), Edoardo VIII (1936) e Giorgio VI (1936-52).

Finora Netflix ha trasmesso quattro stagioni di The Crown, la quinta è prevista a novembre mentre la produzione della sesta, anche l'ultima, dovrebbe iniziare il prossimo agosto. (ANSA).