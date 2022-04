Nel nome del figlio, da Aldovrandi a Scieri, la docuserie

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Quattro storie di genitori che hanno perso un figlio o una figlia alla ricerca ostinata di verità e giustizia sono al centro della nuova docuserie "Nel Nome del Figlio", in onda dal 19 aprile tutti i martedì alle 22.55 in prima assoluta su Crime+Investigation, canale 119 di Sky.

Protagonista della prima puntata, "Senza Respiro", il caso di Federico Aldrovandi, il diciottenne ferrarese deceduto il 25 settembre del 2005 per asfissia dopo una colluttazione con quattro agenti di Polizia, a seguito di un controllo. La vicenda è raccontata attraverso le ricostruzioni inedite del papà, Lino Aldrovandi, dell'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, dell'amico fraterno Andrea Boldrini e dei i giornalisti Marco Zavagli e Antonella Beccaria. Figura di primo piano è la mamma Patrizia Moretti, senza la cui determinazione e coraggio il processo concluso nel 2009 non si sarebbe mai celebrato.

A seguire, il 26 aprile "Morte di un parà", il caso di Emanuele Scieri, allievo paracadutista di 26 anni, ritrovato ai piedi di una torretta nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto del 1999. Dopo l'archiviazione come suicidio, il caso si riapre nell'autunno del 2021 con il processo per omicidio ai danni di tre ex militari della caserma pisana, accusati di nonnismo. Ad aiutare la ricostruzione dei fatti, le testimonianze della mamma Isabella Guarino e del fratello di Emanuele, Francesco Scieri.

la serie è prodotta per A+E Networks Italia da Loft Produzioni, la divisione di SEIF dedicata alla produzione e distribuzione di contenuti televisivi e all'organizzazione di eventi. (ANSA).