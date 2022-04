Frank Langella licenziato dalla serie "Casa Usher"

(ANSA) - NEW YORK, 14 APR - Frank Langella e' stato licenziato dalla nuova serie di Netflix "The Fall of the House of Usher" dopo esser stato accusato di molestie sessuali sul set. Lo riporta oggi il sito "Deadline". L'attore candidato agli Oscar per "Frost/Nixon" aveva il ruolo del protagonista negli otto episodi tratti dall'omonimo racconto di Edgar Allan Poe.

La serie e' a meta' produzione e le scene in cui Langella e' coinvolto saranno girate di nuovo una volta individuato un nuovo protagonista. L'attore italo-americano, che ha 84 anni e alle spalle quattro Tony per il suo lavoro a Broadway, avrebbe fatto una battuta indecente a sfondo sessuale e toccato la gamba di una co-star, ha appreso intanto Tmz. Recitano in "Casa Usher" anche Mary McDonnell, Carl Lumbly, Mark Hamill e Carla Gugino.

L'ultimo ruolo di Langella e' stato nel 2020 quello del giudice Julius Hoffman nel film di Netflix "Processo ai Sette di Chicago" con la regia di Aaron Sorkin. (ANSA).