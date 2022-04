Brolin, Outer range, serie tra western e David Lynch

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Una serie in cui il western "incontra Lynch e Kubrick. Ora che questo genere è tornato di moda con Yellowstone (la serie con Kevin Costner, ndr) tutti cercano di seguire quella linea. Qui invece nella storia si crea una zona di pericolo, non ti senti al senti al sicuro, e questo porta tante reazioni diverse. E' quello che mi è piaciuto". Così Josh Brolin, durante gli incontri della serie Deadline Contenders, organizzati a Los Angeles dalla testata, spiega il suo ritorno come protagonista di una serie tv (a 30 anni dalla fine de I ragazzi della prateria) in Outer range, storia che unisce il western al mystery riletto in chiave soprannaturale, al debutto su Prime Video dal 15 aprile.

Nel cast della serie creata da Brian Watkins, e coprodotta per Amazon Studios dalla Plan B di Brad Pitt (qui è uno dei produttori esecutivi) insieme a Brolin, ci sono, fra gli altri, Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Isabel Arraiza e Will Patton. Protagonista della storia è Royal Abbott (Brolin), proprietario di un ranch in Wyoming dove lotta per la sua terra e per la sua famiglia, che entra in crisi quando scompare la nuora Rebecca. Inoltre gli Abbott devono affrontare lo scontro con i Tillerson, i proprietari del ranch vicino, che cercano di accaparrarsi i loro terreni. Una tensione che rischia di arrivare a un punto di non ritorno quando nel pascolo occidentale degli Abbott compare una misteriosa, oscura voragine.

"Negli ultimi anni mi hanno offerto varie serie - aggiunge Brolin - ma mi chiedevo sempre se il soggetto fosse abbastanza solido. Qui c'è un elemento di assurdo tanto da forte da permettere di andare nelle direzioni più diverse". Lili Taylor che interpreta Cecilia, la moglie di Royal, ha accettato subito, anche per la presenza nel cast di Brolin: "E' stata un'esperienza molto bella e forte avendo girato nei mesi di pandemia - dice -. E' stata come un'iniziazione, ha creato tra tutti noi un legame fortissimo". Brolin cercava da anni l'occasione di tornare a una genere molto frequentato all'inizio della sua carriera: "Volevo trovare un racconto che rendesse omaggio al western... e questo mi è sembrato il progetto giusto al momento giusto". (ANSA).