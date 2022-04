Ucraina: società tv lanciano fondo 20 milioni dollari a sostegno

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Le società di media ucraine hanno lanciato un fondo di 20 milioni di dollari per aiutare a sostenere l'industria televisiva in difficoltà della nazione in guerra e stanno cercando investimenti dalle più grandi reti e streamer globali. Kateryna Vyshnevska, una dirigente che sovrintende alle co-produzioni per Film.Ua, ha detto a Deadline di aver informato le principali associazioni di contenuti con piani tra cui NATPE, Mip TV e European Broadcasting Union, e ora sta avviando una campagna di finanziamento. Il piano è che colossi globali come BBC, Netflix e Disney mettano soldi nel fondo, per il quale Vyshnevska ha fissato un obiettivo di 20 milioni di dollari, che sarà utilizzato per pre-acquistare o co-produrre contenuti ucraini all'inizio del processo di produzione in modo che questi programmi possano essere sostenuti e ottenere il via libera e oltre prima di essere venduti in tutto il mondo.

Vyshnevska ha affermato che il fondo potrebbe fornire una "ancora di salvezza" ad alcuni dei 10 milioni di rifugiati ucraini che stanno lottando anche per il lavoro. "Ciò creerà un ecosistema e una più profonda integrazione tra l'Ucraina, l'Europa e il resto del mondo", ha aggiunto Vyshnevska, evidenziando diverse storie di successo della tv ucraina tra cui Servant of the People del presidente Volodymyr Zelensky (in esclusiva in Italia su La7), che ha venduto in tutto il mondo dall'inizio della guerra e The Sniffer, che è stato ripreso da Netflix. Le società di media ucraine si sono unite sin dai primi giorni dell'invasione russa, trasmettendo un telegiornale congiunto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al fine di tenere informata la nazione. (ANSA).