Tehran, Glenn Close in seconda stagione dal 6/5 su Apple TV+

(ANSA) - ROMA, 13 APR - L'avvincente storia di un'agente del Mossad e della sua missione sotto copertura a Teheran che rischia di mettere in grave pericolo lei e i suoi cari. Apple TV+ ha rilasciato la nuove immagini e il trailer della seconda stagione del thriller di spionaggio internazionale e vincitore dell'International Emmy Award, "Tehran", che uscirà il 6 maggio su Apple TV+, con i primi due degli otto episodi totali, seguiti da un nuovo settimanale, ogni venerdì, fino al 17 giugno. Nel teaser, tornano le corse a perdifiato, le esplosioni, gli imprevisti, i ricatti, la paura e il coraggio di Tamar. La nuova stagione vede l'arrivo della plurinominata all'Oscar e vincitrice dell'Emmy Glenn Close, che interpreterà Marjan Montazeri, una donna britannica che vive nella capitale irachena, e Niv Sultan, nei panni di Tamar, un'agente hacker nata in Iran ma cresciuta in Israele e operativa nell'agenzia di intelligence israeliana Mossad. L'agente dovrà infiltrarsi a Teheran con una falsa identità per riuscire a distruggere il reattore nucleare iraniano. Quando la sua missione fallirà, Tamar dovrà pianificare un'operazione che metterà in pericolo la vita di tutte le persone che le sono care. Surrealistico o meno che sia, Tehran ha sollevato un gran polverone. La serie è ideata da Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn, e diretta da Daniel Syrkin. Omri Shenhar è lo sceneggiatore insieme a Zonder. Syrkin e Shenhar sono anche co-creatori. La seconda stagione vede il ritorno di Shaun Toub, Shervin Alenabi, Arash Marandi e Shila Ommi. "Tehran" è distribuito a livello internazionale da Cineflix Rights. La prima stagione completa di "Tehran" è disponibile in streaming su Apple TV+. (ANSA).