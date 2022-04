Iniziate riprese "Borderland", un thriller Sky Original

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Sky annuncia oggi l'inizio della produzione a Glasgow del nuovo thriller d'azione Sky Original Borderland, scritto dal creatore della serie "Top Boy" Ronan Bennett e dai fratelli Tom e Charles Guard. Una produzione Sky, Ingenious Media e Rocket Science, in collaborazione con Screen Scotland e LipSync, sarà disponibile su Sky Cinema e in streaming su NOW nel 2022.

Il film vedrà protagonisti (I May Destroy You) e Colin Morgan (Belfast) assieme a un grande cast corale che comprende anche Felicity Jones, Mark Strong, Sophia Brown e Tom Vaughan-Lawlor. In seguito a un'imboscata al confine finita male, un paramilitare irlandese in pensione - interpretato da Colin Morgan - assiste all'uccisione della moglie incinta da parte di un ufficiale delle SAS (Special Air Service), impersonato da Aml Ameen. Dopo aver ingannato l'ufficiale, ora ferito e presunto morto, l'uomo fugge, vendicandosi per le strade buie e paranoiche della Londra del 1970. Crudo e pieno di suspense, BORDERLAND è un thriller adrenalinico che farà interrogare il pubblico su quale sia il vero costo della vendetta. Tom e Charles Guard, registi di Borderland, hanno commentato: "Borderland è un chase movie alimentato dalla vendetta, che fonde un'azione al cardiopalma con un messaggio potente per la nostra epoca. Siamo entusiasti di dare vita a questo film tra le strade di Glasgow e ci sentiamo molto fortunati di aver messo insieme un cast incredibile e una formidabile troupe".

Borderland è scritto da Ronan Bennett (Top Boy) e dai fratelli Guard. Sarà disponibile in tutti in territori in cui Sky è presente - Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Italia, Austria e Svizzera. Arriverà in Italia su Sky Cinema e in streaming su NOW nel 2022. (ANSA).