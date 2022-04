In prima tv in chiaro su La7 Yellowstone con Kevin Costner

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Da sabato 23 aprile arriva in prime time su La7, in prima tv in chiaro, la serie Yellowstone con protagonista il premio Oscar Kevin Costner. Acclamata dalla critica e dal pubblico, la serie ha appassionato milioni di telespettatori negli Usa e non solo, al punto che è stata avviata - entro la prossima estate - la produzione della quinta stagione.

Scritta e diretta dallo sceneggiatore candidato all'Oscar Taylor Sheridan (Wind River, Hell or High Water e Sicario), co-ideata insieme a John Linson, e nominata nel 2021 agli Emmy e ai SAG Awards 2022, l'avvincente saga vede il grande ritorno di Kevin Costner in tv, alla guida di un incredibile cast formato da Luke Grimes (True Blood), Kelly Reilly (True Detective) e Wes Bentley (American Horror Story), nel ruolo dei suoi figli, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards e Gil Birmingham.

Yellowstone racconta la saga dei Dutton, proprietari da generazioni del più esteso e ricco ranch di bestiame del Montana, sempre più minacciato dalle angherie di politici collusi, costruttori miliardari e aziende petrolifere, a caccia di terreni e dalle rivendicazioni della locale comunità di indiani. Tra alleanze mutevoli, omicidi irrisolti e ferite aperte, la trama indaga a fondo il tema della frontiera negli anni che ha preceduto l'inaugurazione del primo Parco Nazionale d'America, a cui è ispirato proprio il titolo della serie. Costner compare anche tra i produttori esecutivi insieme a John Linson, Art Linson, Taylor Sheridan, David C. Glasser, Bob Yari e Stephen Kay. (ANSA).