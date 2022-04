Celebrity Hunted 3, nel cast da Argentero a Irama

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Prime Video ha annunciato la terza stagione e il cast del reality thriller originale italiano, Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, che vedrà darsi alla fuga e cercare di non farsi catturare da un team di "cacciatori" nove personaggi di spicco del panorama italiano: l'attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l'attrice Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D'Amore, la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, i volti noti del gruppo comico The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo e il rapper Rkomi e il cantante Irama. Celebrity Hunted - Caccia all'uomo S3 sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2022. Un real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l'Italia, nel tentativo di mantenere l'anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. I 'cacciatori' potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la "caccia". Il format Banijay Celebrity Hunted - Caccia all'uomo è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine Tv, società di produzione britannica.

