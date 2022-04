Arriva Bangla, dal film alla serie tv Rai con Phaim Bhuiyan

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Arriva "Bangla - La serie", commedia sentimentale che tratta la questione dell'integrazione in modo divertente e brillante. Viene rilasciata in box set in esclusiva su RaiPlay dal 13 aprile e poi sarà in onda dal 27 aprile al 6 maggio alle 20.20 su Rai 3, un episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Regia di Emanuele Scaringi e Phaim Bhuiyan con Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli, Pietro Sermonti e Simone Liberati, è prodotta da Fandango in collaborazione con Rai Fiction e consta di 8 episodi da 30'. È l'unica serie italiana selezionata al MIPDrama 2022. Un giovane italiano di seconda generazione racconta cosa vuol dire essere musulmano praticante e vivere in un mondo lontano dai precetti dell'Islam. Declina, poi, la vita quotidiana secondo le proprie tradizioni, dalle relazioni amorose e tutto quello che comportano secondo la cultura del posto. Il racconto inizia nella stanzetta in cui Phaim sta per fare sesso (o forse no) con la fidanzata Asia, senza soluzione di continuità con l'ultima scena del film omonimo, premiato come Miglior commedia ai Nastri d'Argento nel 2019 e per il Miglior regista esordiente ai David di Donatello del 2020. Gli otto episodi di Bangla - La serie sono, infatti, la prosecuzione dell'ironico e spassoso diario sentimentale di Phaim, ventenne nato e cresciuto a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma Est, in bilico tra tradizione, modernità e globalizzazione. Il suo sentirsi italiano e allo stesso tempo orgoglioso delle proprie origini bengalesi lo spinge quotidianamente a mettere in dialogo le due identità. Ma lo scontro col sistema occidentale, il confronto con la famiglia che lo invita a rispettare la cultura di provenienza e l'impatto emotivo dell'innamoramento per Asia, anticonformista e ribelle, non l'aiutano tanto. Anzi.

