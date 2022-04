Diaco, prima 'Ti sento' poi un talent di parola

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Di fronte alle immagini terribili che vediamo ogni giorno, "penso che mai come oggi ci sia bisogno di stabilità, anche emotiva. 'Ti sento' nasce come una suggestione prima televisiva e poi radiofonica, per condividere con il pubblico e gli intervistati il valore dell'ascolto. Un codice che può aiutare le persone a sentirsi meno sole". Lo dice all'ANSA Pierluigi Diaco, parlando della terza edizione di Ti sento, la serie di interviste che crea una dimensione avvolgente per chi si racconta e chi assiste, guidata da suoni, canzoni, immagini, colori. Il programma crossmediale (che va in onda anche in un'edizione in diretta su RaiRadio2, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 21:00, e in visual su RaiPlay) ripartirà su Rai 2 dal 12 aprile in seconda serata.

Ospite della prima puntata sarà Drusilla Foer: "Penso sia la rivelazione televisiva di quest'anno - spiega Diaco che festeggia a giugno 30 anni di carriera in radio - mi piace moltissimo, ha un mix di eleganza, intelligenza, charme e disinvoltura che raramente ho visto in tv". Poi il viaggio di Ti sento "continuerà, fra gli altri, con Arisa, Christian De Sica e Orietta Berti. L'idea "anche in questa stagione è fare otto interviste che possano rappresentare un pantheon di persone capaci di contraddistinguersi per personalità e cose da raccontare". Una tv "delicata, rilassata e rilassante che penso possa essere d'aiuto in questo momento". Questo ritorno è parallelo al lavoro, iniziato da qualche mese, su un nuovo programma dedicato al dialogo intergenerazionale pensato per il daytime di Rai2, che partirà a settembre: "E' un progetto portato avanti in stretta collaborazione con Antonio di Bella (direttore del daytime Rai) e condiviso dall'amministratore delegato. La mission che mi è stata data è di mettere insieme innovazione e tradizione. Sto lavorando a confezionare un talent di parola, nel quale far 'giocare' a fare la televisione quelli che si sono esposti moltissimo negli ultimi anni sul web, immettendo proposte, idee, rinnovando se stessi". L'idea è "di coinvolgere due generazioni in una dimensione corale che avrà al centro la parola e il confronto". (ANSA).