Ucraina:Letta,serve Europa più forte

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "L'opposizione all' invio di armi non è un fenomeno da talk show, ma vera. L'invasione russa ricorda il '68 in Cecoslovacchia. E' qualcosa di sconvolgente ed è naturale che vi sia il dubbio, tutti abbiamo dei dubbi ma dobbiamo assumerci responsabilità e quella principale è dell'unità degli europei, della protezione degli aggrediti. E si prenda la lezione di costruire un'Europa più forte: nessun paese europeo può stare da solo sicuro in questo mondo di violenza inaugurato il 24 febbraio. A meno di non voler appaltare la nostra sicurezza agli americani. C'è bisogno di discutere eccome, tanti discorsi non mi sono piaciuti, ma ci sono momenti in cui il premier si è assunto responsabilità. Tutto avrebbe immaginato, salvo doversi mettere in questa condizione e anche io quando sono diventato segretario".

Così il segretario del Pd, Enrico Letta a Mezz'ora in più, su Rai3. (ANSA).